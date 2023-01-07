منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز على إيطاليا ليضرب موعدا مع المجر في النهائي

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في التأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد التلغب على المنتخب الإيطالي في عقر داره بمباراة نصف النهائي.

وشهدت مباراة نصف النهائي إثارة كبيرة حيث تمكن الفراعنة الصغار حسم المباراة بصعوبة بنتيجة 38-35 والوصول للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المجري والذي تمكن من التغلب على الكيان الصهيوني في نصف النهائي بنتيجة 44-43.

ويضم منتخب مصر كل من محمد السيد، والذي نجح في تحقيق ذهبية منافسات الفردي بالأمس، بالإضافة إلى محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل.

أحرز البطل المصري محمد السيد ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا على مدار اليوم ، ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوركانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور ال128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوز صعب على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.