شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المحلة بثنائية "رمضان وتوريه" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وغزل المحلة، بتقدم الفريق السماوى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري.

جاءت أحداث الشوط متزنة بين الفريقين، لاسيما وإن بيراميدز تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو كان الأكثر خطورة فى بعض الهجمات، إلا إن عبده يحيى كان عامل الخطورة بفريق المحلة على مرمى بيراميدز.

وفى الدقيقة 41 سجل بيراميدز هدف التقدم عن طريق رمضان صبحى، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد بامتياز تصدى لها الحضرى وارتدت لرمضان صبحى ليسجل هدف التقدم على زعيم الفلاحين.

وفى الدقيقة 44 سجل بلاتي توريه هدف بيراميدز الثانى، بصناعة من عبد الله السعيد، ويعد هذا الهدف هو الأول لتوريه مع بيراميدز.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - إسلام عيسى - كريم حافظ - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخري لاكاي - محمود وادي.

فيما ضم تشكيل المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمود الحضري

في الدفاع: إيهاب سمير- محمد بازوكا- مصطفى العش- السيد الشبراوي

في الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري- مصطفى أسامة- جابرييل أوروك- حميد ماو

في الهجوم: عبده يحيى

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.