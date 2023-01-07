شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح سيف المبارزة يتأهل لقبل نهائى بطولة العالم بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا في إيطاليا خلال 5 يناير حتى 9 من نفس الشهر الجاري .

وتمكن أبطال مصر من الفوز على منتخب ألمانيا في دور الـ16 بنتيجة 45-26 قبل أن يواصل الفراعنة الصغار تألقهم والفوز على بولندا بنتيجة 45-32.

ويضم منتخب مصر كل من محمد السيد، والذي نجح في تحقيق ذهبية منافسات الفردي بالأمس، بالإضافة إلى محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للشباب لسيف المبارزة المنتخب الإيطالي بعد قليل في نصف النهائي.