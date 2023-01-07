شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقات القطبين فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الهدوء على الميركاتو الشتوي منذ فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات القائمة في يناير الجاري، حيث لم يشهد الميركاتو حتى الآن صراعاً كبيراً على أي لاعب من نجوم الدوري المصري، سواء بين القطبين، الأهلي والزمالك، أو بين الأندية الأخرى بالمسابقة المحلية.

أعلن النادي الأهلي حتى الآن عن صفقتين فقط، وهما، خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، كما أعلن أيضاً عن ضم محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي التونسي لمدة 4 مواسم ونصف.

تنازل النادي الأهلي عن خدمات اثنين من لاعبيه حتى الآن بعد فرمان المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث تمت إعارة كل من، حسام حسن وزياد طارق إلى نادي سموحة.

لم يعلن نادي الزمالك حتى الآن عن أي صفقة رسمية خلال الميركاتو الشتوي، بينما ترددت أنباء قوية عن اهتمام النادي الأبيض بالحصول على خدمات مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، غير أن تلك الصفقة لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن، بعد دخول الأهلي وبيراميدز في منافسة على ضم نفس اللاعب.

لم يتنازل نادي الزمالك عن أي لاعب من قوامه الأساسي حتى الآن، غير أن مسؤولي أبها السعودي دخلوا في مفاوضات قوية لضم يوسف أوباما لاعب الفريق، في ظل ترحيب من الفريق الأبيض لإتمام الصفقة، كما ترددت أنباء أخرى عن اهتمام النادي المصري بضم عبد الله جمعة لاعب الزمالك خلال موسم الانتقالات الجاري.