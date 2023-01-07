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موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره وولفرهامبتون ، في العاشرة، مساء اليوم السبت، في الدور الثالث من منافسات موسم 2022-23 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في ، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.

أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون
كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد
فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر
داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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