شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف كولر لبدء مفاوضات استعادة أحمد حمدي.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 7 يناير 2023 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ،الأهلي يترقب موقف كولر لبدء مفاوضات استعادة أحمد حمدي ،حسام حسن يبحث عن ثالث انتصاراته مع المصرى أمام الاتحاد السكندرى.

يترقب مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن بدء التفاوض مع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر السابق ومونتريال الكندي الحالى، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الوسط الارتكازي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، باعتباره من ضمن المراكز التي طلب كولر تدعيمها في الميركاتو الحالي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي أحمد حمدي ضمن حساباتهم الفنية للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي ولكنهم ينتظرون موقف كولر، لاسيما وأن المدرب السويسري يضع أولويات في اختياراته لتدعيم مركز الوسط من ضمنهم ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري ولاعبين آخرين.

ويرحب أحمد حمدي بالعودة إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية وارتداء قميص الفريق الأحمر من جديد، باعتباره من أبناء النادي ولا يمانع في استكمال رحلته داخل قلعة الجزيرة، بعدما أعلن من قبل أنه لا توجد مشكلة له مع مسئولي الأهلي ولا يفكر في اللعب للغريم التقليدي "الزمالك، بسبب انتمائه للفريق الأحمر.

يخوض حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يصطدم الفريق البورسعيدي بنظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويبحث حسام حسن عن ثالث انتصاراته مع النادي المصري منذ توليه المهمة الفنية للفريق، عقب إقالة إيهاب جلال لتراجع النتائج، وقاد حسام حسن النادي المصري في 7 مباريات حتى الآن، فاز في مباراتين، على حساب الاسماعيلي والداخلية، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

صراع المربع الذهبى يسيطر على مواجهة غزل المحلة أمام بيراميدز اليوم

يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على بيراميدز بيراميدز في تمام الساعة الثالثة إلا الربع من عصر اليوم السبت ، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم في صراع شرس على المربع الذهبى .

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.

يلتقى منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد نظيره صاحب الأرض بالدورة الودية التى يخوضها الفراعنة بمعسكر فرنسا استعدادا لبطولة العالم بالسويد و بولندا .

ونجح المنتخب فى الفوز على التشيك الأربعاء الماضى ، حيث توجه منتخب اليد الثلاثاء إلى فرنسا بالزى الرسمى تمهيدا للدخول فى المعسكر .

وبعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبي بفرنسا قبل التوجه إلى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.