شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في الثالثة إلا الربع ظهر اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمود الحضري

في الدفاع: إيهاب سمير- محمد بازوكا- مصطفى العش- السيد الشبراوي

في الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري- مصطفى أسامة- جابرييل أوروك- حميد ماو

في الهجوم: عبده يحيى

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.