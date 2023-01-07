شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يشارك فى بطولة الضاحية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يمثل منتخب ألعاب القوى فى البطولة الثنائي سالم محمد وهدير عطية حيث تبدأ المنافسات يوم 14 يناير الجارى.

وحدد مسئولى اتحاد ألعاب القوى يوم 10 يناير الجاري كآخر موعد للتسجيل فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية، والمقرر إقامتها بالقاهرة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، في نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى الميزانية والحساب الختامي للاتحاد، وذلك خلال العمومية التى عقدت اليوم باستاد القاهرة.

يذكر أن بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى حققت ذهبيتى دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر خلال الأشهر الماضية فى سباقى 100 م و 200 متر عدو.