شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة ودية للإسماعيلى ضد بلبيس الاثنين المقبل استعدادًا للمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة مباراة ودية ضد فريق بلبيس يوم الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار رغبة " ميدو " لإقامة تجربة ودية فى اليوم التالي للمباريات الرسمية من أجل تجهيز جميع عناصر الفريق بالإضافة إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين الشباب والصاعدين للإستعانة بأي منهم فى أقرب وقت حسب رؤيته الفنية.

ويختتم الإسماعيلي - اليوم - تحضيراته لملاقاة حرس الحدود غدًا الأحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن شهر يناير الجاري يشهد ضغط مباريات منتظر للإسماعيلي، حيث سيواجه بعد مواجهة حرس الحدود، فريق المقاولون العرب " 13 يناير " ثم طلائع الجيش " 18 يناير " يليهم أسوان " 23 يناير " قبل أن يختتم بمواجهة الداخلية " 27 يناير ".