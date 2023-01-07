شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يحطم حلم زيدان ويجدد تعاقده مع المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ قليل، عن توصله إلى إتفاق رسمي بشأن تجديد المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي للديوك الفرنسية بعقد لمدة 3 مواسم يمتد حتى 2026 القادم.

وأضافت التقارير أن تجديد تعاقد ديشامب حطم أحلام زيدان فى قيادة منتخب الديوك الفرنسية، حيث كان يطمح الأخير أن يتواجد على رأس القيادة القنية لمنتخب فرنسا خلال الفترة القادمة، الأمر الذي لم يتحقق للمدرب فى نهاية المطاف.

ويشعر زيدان فى الفترة الحالية إنه تعرض للخيانة من الإتحاد الفرنسي، خاصة أنه كان قد تلقي وعودًا مؤكدة على تولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي عقب إنتهاء كأس العالم مباشرة.



وجهة زيدان التدريبية القادمة

ويفكر زيدان فى العودة إلى تدريب الأندية خلال الفترة القادمة، بعدما فشلت مفاوضاته فى قيادة كلا المنتخبين الفرنسي والبرازيلي فى الساعات الماضية، مما قد يجعل وجهة المدرب تتجه صوب قيادة أحد أندية القمة فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبري، خلال المرحلة القادمة.



زيدان يترقب موقف بوتر الحالي

وتناولت بعض المصادر عن إمكانية تواجد المدرب فى الفترة المقبلة داخل الدوري الإنجليزي لقيادة نادي تشيلسي، حيث أن جميع المؤشرات تؤكد إقتراب رحيل المدرب الإنجليزي جراهام بوتر عن صفوف الفريق اللندني.