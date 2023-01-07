شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. العراق يصدر بيانا لكشف كواليس أزمة خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأن الأحداث التي شهدها حفل افتتاح كأس خليجي 25، يوم الجمعة.

وأقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان وانتهت بالتعادل السلبي، بعد حفل خطف الأنظار في ملعب البصرة الدولي.

العراق يصدر بيانا لكشف كواليس أزمة خليجي 25.. ما القصة؟

وتقدم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، في بيانٍ رسمي باعتذار للوفد الكويتي، بشأن الصعوبات التي عانى منها أثناء دخول ملعب البصرة "جذع النخلة".

الأمر تطور لحد مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة، مقر الاحتفالية.

وأعرب درجال عن أسفه الشديد بسبب التدافع الجماهيريّ الذي حدث أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكدًا أن الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيمِ البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ بدءا من مباريات يوم السبت.

وأشار "ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على قوة العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي. الاتحاد الكويتي كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة".

وحث عدنان درجال الجماهير على "ضرورة مواصلة الدعم والمساندة من أجل إنجاح البطولة التي تمثل بوابة عودة الرياضة العراقيّة لاستضافةِ الأحداث الرياضيّة بعد طول غياب".