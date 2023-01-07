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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب مصر لكرة اليد، مباراة ودية مرتقبة أمام نظيره الفرنسي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023.

ما هو موعد مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد والقنوات الناقلة؟

وينتظم عناصر المنتخب المصري في معسكر داخل فرنسا خلال الوقت الراهن، تأهبا للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب.

موعد مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد هو مساء يوم السبت 7 يناير/ كانون ثان 2023.

وتنطلق مباراة مصر وفرنسا الودية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام منافسات البطولة في بولندا والسويد خلال الفترة بين 11 و29 من شهر يناير الحالي.

أشارت تقارير إلى أن مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد، ستنقل عبر قنوات بي إن سبورتس الفرنسية.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم، بجانب كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب مصر غمار المونديال ضمن المجموعة السابعة مع كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة. ويأتي منتخبا تونس والبحرين ضمن المجموعة الثامنة من البطولة مع الدنمارك وبلجيكا.

تعرف على جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 بالسويد وبولندا، وقائمة الفراعنة، والقنوات الناقلة للبطولة.

تحظى رياضة كرة اليد بشعبية جارفة داخل مصر، وبشكلٍ عام تُعد ضمن أنجح الرياضات المصرية في العقد الأخير بما حققته الأندية والمنتخبات خلالها من نجاحات كثيرة.

بعيدًا عن هيمنة المنتخب المصري على كأس أمم إفريقيا، وصل "الفراعنة" لنصف نهائي أولمبياد طوكيو الأخيرة، قبل أن يظفروا بالمركز الرابع، وكانوا على شفا حفرة من نصف نهائي كأس العالم 2021 أيضًا.

ويُعد الإنجاز الأفضل لكرة اليد المصرية احتلال المركز الرابع في كأس العالم 2001، كما شاركت مصر إجمالًا 16 مرة في مونديال اللعبة.

الجيل الحالي الاستثنائي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو جعل المصريين يحلمون بالذهب، وهذا ما أعلنه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في تصريحاته قبل كأس العالم 2023.

في هذا التقرير من "العين الرياضية" نستعرض معا مباريات مصر في المونديال، وما هي القنوات الناقلة لها، وما هي قائمة الفراعنة في البطولة، وأكثر من ذلك.

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 يوم الأربعاء الموافق 11 يناير/ كانون الثاني، بمواجهة بين منتخبي فرنسا وبولندا.

وتستمر المسابقة على مدار أكثر من أسبوعين، لتكون نهايتها يوم 29 يناير، وهو اليوم الذي يشهد تحديد هوية البطل.

شعار كأس العالم لكرة اليد 2023

أعلن مدرب منتخب مصر روبرتو جارسيا باروندو عن قائمة فريقه المبدئية المشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2023 في بولندا والسويد.

وشهدت القائمة مفاجأة وحيدة باستبعاد الحارس الشهير محمد عصام الطيار، وضمت 20 اسمًا سيتم استبعاد اسمين منهم في النهاية.

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

أوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة كرواتيا، ثم يلتقي بالمنتخب المغربي وسيكون الختام بمواجهة أمريكا.

مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023

مصر × كرواتيا - الجمعة 13 يناير 2023 (21:30 مصر، 22:30 السعودية)

مصر × المغرب - الأحد 15 يناير 2023 (18:00 المغرب، 19:00 مصر)

مصر × أمريكا - الثلاثاء 17 يناير 2023 (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

نظام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023

يشارك 32 منتخبًا في كأس العالم لكرة اليد 2023، يتم تقسيمها إلى 8 مجموعات، يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الثاني.

يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى الدور الرئيسي إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، لكن دون قرعة.

تلعب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المتأهلة من الدور التمهيدي في مجموعة واحدة، والثالثة والرابعة في مجموعة، والخامسة والسادسة في مجموعة، والسابعة والثامنة في مجموعة.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي 3 مباريات، أمام منتخب لم يتواجد في مجموعته، وتصعد معه النقاط التي حصدها من المنتخبات المتأهلة معه عن مجموعته، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني بعد نهاية منافسات كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي، تبدأ منافسات خروج المغلوب، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع البطولة عبر شاشة قنواتها المشفرة.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات منتخب مصر على الإنترنت من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".