الإعلان خلال ساعات.. الأهلي ينجح في الحصول على توقيع لاعب جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية ان النادي الأهلي نجح، أمس الجمعة، في الحصول على توقيع مروان عطية، لاعب فريق الاتحاد السكندري، لمدة 4 مواسم ونصف، بعد الحصول على موافقة ناديه.

وأفاد موقع "القاهرة 24" يأن هناك جلسة جمعت مسئولي الأهلي ومسئولي الاتحاد السكندري مساء أمس، حيث تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة ببيع اللاعب للقلعة الحمراء.

وأضاف الموقع أن الجلسة حضرها مروان عطية ووكيله، وتم توقيع العقود بين اللاعب ومسئولي القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف بعد الانتهاء من كافة الشروط الشخصية للاعب.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري، قوله إن الصفقة تخطت الـ 20 مليون جنيه، واستعارة لاعبين إثنين من الأهلي يتم الاتفاق عليهما بالاتفاق مع المدرب في الوقت الحالي.

وكان الأهلي والزمالك وبيراميدز قد دخلوا في صراع من أجل الفوز بالتعاقد مع مروان عطية، في ظل رغبة الثلاثي بتدعيم الصفوف بلاعبين مميزين، لاستكمال المنافسة على لقب الدوري، وكذلك التنافس على البطولات الإفريقية، حيث يلعب الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، فيما يشارك بيراميدز بالبطولة الكونفيدرالية، إلا أن رغبة اللاعب أنهت الصراع لصالح القلعة الحمراء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، الخميس المقبل، في المواجهة التي تجمع بينهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.