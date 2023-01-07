شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز، ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الثالثة إلا الربع ظهر اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - إسلام عيسى - كريم حافظ - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخري لاكاي - محمود وادي