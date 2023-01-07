شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح.. مصر تستحوذ على 25 مقعدا فى نصف نهائى بريطانيا لناشئى الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت البعثة المصرية على النسبة الأكبر من المقاعد في منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، المقامة حاليا في مدينة برمنجهام الانجليزية، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباريات الدور نصف النهائي.

وحققت البعثة المصرية نتائج أكثر من طيبة في الدور ربع النهائي ليتأهل 25 لاعبا مصري بمختلف الفئات العمرية إلى الدور نصف النهائي، وجاءت قائمة المتأهلين كالتالي:-

أعداد اللاعبين المشاركين في دور نصف النهائي

مصر: 25 لاعبا

امريكا: 5 لاعبين

ماليزيا: 3 لاعبين

انجلترا: لاعبان

باكستان: لاعبان

الهند: لاعب واحد

كوريا: لاعب واحد

هولندا: لاعب واحد



الإسكواش

وتعتبر بطولة بريطانيا هى الأقدم والأكثر شهرة في بطولات العالم للناشئين، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية.

وشارك فى البطولة التي تستضيفها إنجلترا أكثر من 650 لاعبًا ناشئا من جميع أنحاء العالم، ويتنافسون فى فئات عمرية، الفتيات والفتيان تحت 11 عامًا وحتى أقل من 19 عامًا.

من جانبه، قال مارك ويليامز، المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للاسكواش، "يسعدنا أن نعلن عن عودة بطولة الناشئين البريطانية المفتوحة بكامل حجمها ونتطلع للترحيب بعودة أفضل اللاعبين الناشئين في العالم إلى حدثنا الرئيسي.

وأضاف، "القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة COVID-19 ، جعلت الحدث غير مقبول في العامين الماضيين ، لكننا سعداء لأن الكثير من الشباب ستتاح لهم الفرصة مرة أخرى للتنافس على الألقاب المرغوبة في برمنجهام في يناير ".