شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: رحيل العشرى بدون صفقات ظلم.. وهناك اعتراض على رواتب بعض المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة رفض أعضاء المجلس نية توجيه الشكر لطارق العشري المدير الفني للفريق مثلما كان يرغب فرج عامر رئيس مجلس الإدارة.

وقال أحمد عجلان في تصريحات إذاعية صباح السبت: "رتم ومستوى الفريق يسير بشكل أفضل في كل مباراة، لا يوجد داعي لتغيير جهاز فني، لماذا لا يستكمل طارق العشري حتى نهاية الدوري".

وواصل "لماذا نتجه للجانب الأجنبي في ظل الأزمة المادية وتوفير الدولارات في الوقت الحالي، حتى لو سيحصل معين الشعباني على مرتبه بالجنيه المصري، سيحصل على 800 ألف جنيه وطارق العشري سيحصل على 300 الف جنيه، الفوارق الفنية بينهما ليست كبيرة".

وأضاف "الأفضل لنا هو تدعيم طارق العشري بلاعبين أفضل في انتقالات يناير ثم نقيم فترة وجوده، سيكون أمرًا ظالمًا أن نوجه له الشكر دون دعمه بصفقات جديدة".

وتابع عجلان "فرج عامر رئيس النادي امتثل لقرار الأغلبية في مجلس الإدارة وقرر التراجع عن التعاقد مع معين الشعباني".

وواصل: "فرج عامر أخطرنا بالتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب المحلة قبل الإعلان عنه عبر صفحته الرسمية، الأمور حاليا أفضل وأكثر هدوءً بين أعضاء المجلس ورئيس النادي"، وتابع: "قد يكون هناك اعتراض على رواتب بعض اللاعبين المعارين لصفوف سموحة"، وتابع "على سبيل المثال، حسام حسن سيحصل على 4 ملايين جنيهًا خلال 6 أشهر إعارة فقط مع الفريق"، وواصل "أيضًا زياد طارق سيحصل على 3 ونصف او 4 ملايين جنيهًا ولكن في موسم ونصف على سبيل الإعارة أيضًا".