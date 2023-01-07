شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفوق على الاتحاد السكندرى بـ 13 انتصار قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وسبق والتقى الفريقين في 121 مباراة سابقة، فاز النادي المصري في 48 مباراة، بينما فاز الاتحاد السكندري في 33 لقاء آخر، وتعادل الفريقان في 40 مباراة.

وأحرز لاعبو المصري 140 هدفاً في شباك الاتحاد السكندري، بينما سجل 120 هدفاً آخر.

ويبحث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن ثالث انتصاراته مع الفريق البورسعيدي منذ توليه المهمة الفنية للفريق، عقب إقالة إيهاب جلال لتراجع النتائج، وقاد حسام حسن النادي المصري في 7 مباريات حتى الآن، فاز في مباراتين، على حساب الاسماعيلي والداخلية، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو المصري تحت قيادة العميد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.



المصرى و الاتحاد

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.