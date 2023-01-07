شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض جلسة تصوير كريستو أحدث الصفقات الشتوية.. مرحبا خويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورا جديدة لأحدث الصفقات الشتوية بالقلعة الحمراء، وهو اللاعب محمد الضاوي الشهير بـ"كريستو"، وعلق حساب الأهلي على الصور "مرحبا خويا".

واستقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي مواطنه محمد الضاوي "كريستو" الوافد الجديد من النجم الساحلي، جاء ذلك عبر رسالة صوتية نشرها الأهلي عبر حساباته الرسمية.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "نعرف يا أخي أنها رحلة طويلة، ولكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة، هنا كل شيء مختلف.. التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء، هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي".



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كريستو



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وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن انضمام محمد الضاوي "كريستو"، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الأهلى، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء الجمعة.