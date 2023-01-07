شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عمر النور أشهر محترف زملكاوى لمدة 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة، نجم نادى الزمالك وأشهر المحترفين الذين ارتدوا الفانلة البيضاء لمدة 14 عاما كاملة، انه عمر النور نجم الزمالك والقادم من السودان منضما للقلعة البيضاء منذ عام 60 وحتي عام 74.

عمر كان يلعب في فريق الرابطة السوداني قبل انضمامه لفريق الزمالك، الا انه حضر لمصر في نزهة مع اصدقاءه وطلب من صديقه محمد رفاعي توفير مكان ليتدرب فيه وبالفعل بدأ تدريب مع الزمالك بعد الحصول علي موافقة علي شرف الذي كان مسئولا عن الفريق وقتها.

تألق عمر النور في تدريبات الزمالك ، ادي الي دخوله قائمة مباراة توتنهام الودية ليبدأ مشواره مع القلعة البيضاء، وكان اول مباراة رسمية له امام الترسانة في الدورى، لعب عمر النور بدلاً من عبده نصحى وكانت مباراة عمره حيث فاز الزمالك يومها على الترسانة الذي كان في عز مجده بنتيجة كبيرة وهي 7-3 وأحرز عمر 4 أهداف وأهدى زملاءه حمادة إمام ونبيل نصير وشريف إبراهيم الثلاثة أهداف الأخرى، ليحقق نجاح ساحق في أول مبارياته الرسمية مع الزمالك .

كان عمر النور متخصص في مباريات الزمالك والأهلى حيث كان يمثل العقدة للأهلاوية ، وفي نهاية الدورى عام 1967 كانت مباراة مؤثرة جدا للأهلى الذي كان يحتاج إلى التعادل أو الفوز للحصول على الدورى ودخل الزمالك المباراة وهو محطم معنوياً بسبب هزيمته أمام غزل دمياط وابتعاده عن المنافسة وكانت المدرجات مشتعلة والجماهير التي تملأ جنبات الملعب تشجع الأهلى بجنون ولكن عمر النور صال وجال وأحرز هدف المباراة الوحيد ليفوز الزمالك ويهدى الدرع للنادى الإسماعيلى ..

وأيضا في مباراة عام 1966 والتي فاز الزمالك فيها بهدفيه ويومها أحرقت جماهير الأهلى ملعب الزمالك وحطمت الأسوار الحديدية للملعب، حقق عمر النور مع الزمالك بطولتى دورى متتاليتين وهما موسمى 63-64 و 64-65 بالإضافة إلى كأس الجزيرة .