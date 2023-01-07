شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ومحمد عبد المنعم يدعمان كريم فؤاد فى محنة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ثنائي النادي الأهلي، علي معلول ومحمد عبد المنعم، رسالة دعم إلى زميلهم بالفريق كريم فؤاد، والذي تعرض للإصابة مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 بالدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكتب علي معلول عبر حسابه على إنستجرام: ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا.

فيما كتب محمد عبد المنعم: ألف سلامة عليك ياخويا أن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول بإذن الله وكل حاجة ربنا كتبها لينا خير وانت مؤمن بالله وعارف ان ربنا شايلك خير كبير عشان انت انسان نضيف ومحترم.

وينهى مسئولو النادي الاهلي في الساعات الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع الجاري لدي نفس الطبيب الذي أجري جراحة زميله أكرم توفيق الجمعة الماضية .



عبد المنعم



على معلول

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد لقطر لخوض فترة التأهيل هناك حتي يعود للملاعب في اسرع وقت .

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.