شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يراقب مباراة الاتحاد والمصري قبل مواجهة الأربعاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللقاء المرتقب بين المصري والاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في السابعة مساء على ستاد برج العرب، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى فريق الاتحاد، قبل اللقاء المنتظر بين الزمالك وزعيم الثغر في الجولة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، وذلك بعدما خاض الفريق الأبيض 12 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 22 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.