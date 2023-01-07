شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باتشيكو فى الدوري المصري قبل أول مهمة مع بيراميدز أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البرتغالي جايمي باتشيكو للظهور الأول مع فريق بيراميدز، بعد توليه المهمة الفنية للفريق خلفاً لليوناني تاكيس جونياس مدرب الفريق السابق والذي رحل لتراجع النتائج.

وسبق وظهر باتشيكو في الدوري المصري عندما تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك في ولايتين مختلفتين، حيث قاد باتشيكو نادي الزمالك في 38 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 25 مباراة وتعادل في 8 لقاءات أخرى، وخسر 5 مباريات.

و يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على بيراميدز في تمام الساعة الثالثة إلا الربع من عصر اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.

يدخل المحلة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة حيث أبلغ اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبى الفريق برغبته في الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز، مطالبا من إدارة غزل المحلة صرف المستحقات المتاخرة للاعبين والتعاقد مع بعض لاعبى الدورى المصرى الممتاز في أسرع وقت لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية بجانب تعديل عقود بعض اللاعبين أيضا وتغير الاتوبيس الخاص بالفريق.

وكان فاسيليو قد هدد بالرحيل عن المحلة قبل عدة أسابيع بسبب رغبته في الحصول على راتبه الشهري بالدولار فيما كانت إدارة النادي تصرف الراتب بالجنيه المصري ووافقت إدارة الغزل على طلب المدرب اليوناني وتم صرف راتبه للدولار.