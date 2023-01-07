شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية تنتظر الأهلى حتى نهاية يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة إنبى التي أقيمت مساء الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصرى والمقرر لها الخميس المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.





مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – استاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.