شكرا لقرائتكم خبر عن زينة ميكوى لاعبة الإسكواش تحتفل بخطبتها فى أجواء أسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت زينة ميكوي، لاعبة الإسكواش، بخطبتها في أجواء أسرية، وذلك قبل الاستعداد للمشاركة في البطولات الكبرى التي تنطلق خلال شهر يناير الجاري، والتي تبدأ ببطولة هيوستن المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالميا، من بطولة هيوستن للإسكواش المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 15 يناير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

ويأتي انسحاب علي فرج من البطولة على خلفية إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته بالنسخة الماضية في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، ومنعته من استكمال المباراة النهائية.

وبات مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالميا، أمام فرصة تاريخية بعد انسحاب علي فرج، حيث يتصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه في حالة تتويجه ببطولة هيوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن أول تصنيف عالمى للرجال والسيدات فى عام 2023، حيث واصل الثنائي المصري على فرج ونوران جوهر لاعبا وادى دجلة تربعهما على صدارة التصنيف.