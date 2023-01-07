شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود: لم أتخيل الرحيل عن المصرى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، عن حزنه الشديد لرحيله عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال مسعود عبر برنامج "صباح أون تايم": لم أكن أتخيل أن أرحل بهذه الطريقة عن المصري، النادي المصري فريق كبير وأنا وعمرو موسى وفريد شوقي من الناس القديمة التي لها تاريخ في النادي، ولكن الجهاز الفني يرى أنه لا يحتاجني خلال تلك الفترة وهي وجهة نظر تحترم، ولن أتحدث أبداً بأسلوب غير لائق عن أحد.

وأضاف: رحيل 10 لاعبين في بداية الموسم هي وجهة نظر سواء من الإدارة أو الجهاز الفني، مثلما جاء اللاعب باحترام رحل باحترام، شيلت الفريق لسنوات مع زملائي القدامى، ولم أتخيل الرحيل بهذه الطريقة.

وواصل: مجلس الإدارة كان حزيناً على رحيلي بهذا الشكل وفضل أن أخرج على سبيل الإعارة لكنني رفضت هذا، واللاعبين القدامى لا يستحقون أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل.

وأكمل: كان هناك كلام عن رحيلي ضمن صفقة تبادلية مع الاسماعيلي، لكنني رفضت، أردت أن يكون لي قيمة لنفسي، الإسماعيلي فريق كبير وجماهيره محترمة وأتمنى التواجد معه، ولكن حتى الآن لم أحسم وجهتي القادمة وخلال 3 أو 4 ساعات ستضح الأمور.

وواختتم: أشكر جماهير المصري على دعمهم لي طوال فترة تواجدي مع الفريق وأتمنى لهم التوفيق، قضيت فترة مميزة في النادي لعبت في أفريقيا ووصلت لنهائي الكأس وأشكر الجهاز الفني لكن لم أتوقع أن أتعامل بهذه الطريقة.