شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجمد صفقتى الوحش والشامى بعد مغالاة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، تجميد صفقتي عمر الوحش ومحمد الشامي لاعبا الاسماعيلي، وذلك بعد المغالاة المادية لمجلس إدارة القلعة الصفراء، حيث طلب الاسماعيلي 7 ملايين جنية للتنازل عن لاعبيه بالإضافة إلى الحصول على خدمات 3 لاعبين من المصري مقابل إتمام الصفقة وهو ما رفضته إدارة النادي البورسعيدي ليتم تجميد الصفقة.

ويستعد النادي المصري لخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وسبق والتقى الفريقين في 121 مباراة سابقة، فاز النادي المصري في 48 مباراة، بينما فاز الاتحاد السكندري في 33 لقاء آخر، وتعادل الفريقان في 40 مباراة.

وأحرز لاعبو المصري 140 هدفاً في شباك الاتحاد السكندري، بينما سجل 120 هدفاً آخر.

ويبحث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن ثالث انتصاراته مع الفريق البورسعيدي منذ توليه المهمة الفنية للفريق، عقب إقالة إيهاب جلال لتراجع النتائج، وقاد حسام حسن النادي المصري في 7 مباريات حتى الآن، فاز في مباراتين، على حساب الاسماعيلي والداخلية، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو المصري تحت قيادة العميد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.