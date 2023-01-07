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نتائج المصريين فى ربع نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئى الإسكواش

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القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية المشاركة في بطولة بريطانيا لمفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 4 إلى 8 يناير الجاري، نتائج أكثر من مميزة.

 

وكانت البطولة قد تعرضت للإلغاء خلال أخر موسمين بسبب تداعيات فيروس وقيود السفر، وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:


منافسات تحت 11 سنةـ فوز لي لي مارشيل على الباكستانية ماهينور علي بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 12-10.

ـ فوز ماليك أحمد على الأمريكي بريندان شان بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:  7-11, 11-9, 12-14, 11-8, 11-4.

ـ فوز حازم ثروت على الأمريكي إيريك تانج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-1, 11-7.

ـ فوز حبيبة عادل على مواطنتها يارا الزرقاني بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-5.

ـ فوز عمرو مصطفى على مواطنه معاذ المغازي بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 12-10.

ـ فوز جوري خشبة على الانجليزية نادية إسماعيل بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-3, 11-5.

ـ فوز آسر سمير على الهندي أيان دونكان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 12-10.

ـ فوز تالية شريف على الأمريكية أمريتا بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-1, 11-8.


منافسات تحت 15 سنةـ فوز مروان عسل على مواطنه أدم حول بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-8.

ـ فوز سيف الرفاعي على منافسه الأمريكي جاك إلرياني بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9, 11-7.

ـ فوز رقية سالم على الماليزية ويتني ويلسون بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 5-11, 11-6

ـ فوز سهيلة حازم على مواطنتها مريم عيسى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 12-10.

ـ فوز ملك سمير على الأمريكية شارلوت سيز بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-2.


منافسات تحت 17 سنةـ فوز بارب سامح على الأمريكية كارولينا إيلسون بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 5-11, 11-5, 11-8.

ـ فوز يوسف سالم على الإنجليزي أليكس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-13, 11-6, 13-11.

ـ فوز سلمى الشيخ على لاعبة هونج كونج إنا كونج بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 9-11, 11-9, 6-11, 11-7.

فوز إياد حسام على منافسه الانجليزي عبد الله عيسى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-8, 11-8.


منافسات تحت 19 سنةـ فوز أمينة عرفي على الأمريكية كارولين فوتس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-4.

ـ فوز فيروز أبو الخير على مواطنتها زينة زين الدين بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 11-2.

ـ هزيمة عمر عزام أمام الباكستاني محمد حمزة خان بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 9-11, 11-8.

ـ فوز ملك خفاجي على منافستها توري ماليك بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-4, 11-9.

ـ هزيمة سلمان خليل أمام منافسه النيوزيلندي روان دامينج بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 7-11, 11-9.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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