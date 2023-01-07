شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن تدعيمات أخرى في ميركاتو الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تفكر في ضم أكثر من لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي طلب تدعيم أكثر من مركز أبرزهم الوسط الارتكاز والجناحين وقلب الدفاع، وتسابق إدارة التعاقدات الزمن من أجل التعاقد مع اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لن تكتفي بصفقة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة والذي تم الإعلان عن التعاقد معه مساء أمس الأول ، الخميس، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من أجل تدعيم الجبهة اليمنى التي تعاني من نقص بعد إصابة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولا يوجد سوى محمد هاني في هذه الجبهة.