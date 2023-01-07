شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرهن الافراج عن المستحقات المالية بإستعادة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسين النتائج خلال الفترة القادمة وذلك بعد إيقافها بسبب التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلية حيث تعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.