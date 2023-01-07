شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلاقي سيراميكا وعينه على انتزاع وصافة الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سيراميكا نظيره فيوتشر في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وأربعة هزائم وثلاثة تعادلات، بينما يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثالث برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلقى هزائم هذا الموسم.

يدخل فيوتشر المباراة وهو يفكر في الانتقالات الشتوية حيث وافق مسئولو نادي فيوتشر علي انتقال هشام بلحة للنادي المصري البورسعيدي، خلال صفقة تبادلية تشترط الحصول علي خدمات لاعبين من المصري احدهما حسن علي.

فيما يعول سيراميكا على الانتفاضة بعد فوزه الأخير على عزل المحلة واستعادة التوازن في الدوري المصري والوصول للمركز السابع.

خاض فريق فيوتشر 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى، خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر، وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.