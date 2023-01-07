شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطدم بالاتحاد السكندري فى ديربى المتوسط بالدوري المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وطلب حسام حسن، مدرب الفريق، سرعة تجهيز الثنائي المصاب، كريم العراقي وحسن علي، لتحديد موقفهما من المشاركة في اللقاء المرتقب، كما يعود عبد الرحيم دغموم لاعب النادى المصرى، إلى دعم صفوف فريقه فى المباراة المرتقبة بدورى رابطة الأندية المصرية، وكان دغموم قد غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام الداخلية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل أثبتت الأشعة التى أجراها المهدى سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، أن اللاعب ما زال متاثرا بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج إلى جلسات علاجية وتدريبات لفترة لا تقل عن أسبوع، مما يترتب عليه غيابه عن موقعة المصرى البورسعيدى، ويبذل الجهاز الطبى مجهودا كبيرا لتجهيز الحارس للحاق بمباراة الزمالك فى الأسبوع بعد القادم والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب