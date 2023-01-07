الامارات | راشد بن حميد يطالب لاعبي المنتخب بالمنافسة على لقب "خليجي 25 "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الجمعة أعضاء بعثة المنتخب الوطني في مدينة البصرة، حيث يستعد الأبيض لمواجهة منتخب البحرين اليوم السبت ً بإستاد الميناء في أولى مبارياته في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحدث مع لاعبي المنتخب الوطني، مطالبا إياهم بالالتزام بتوجيهات الجهاز الفني والإداري للمنتخب، والعمل الجماعي لتقديم أفضل مستوى فني خلال البطولة والمنافسة على لقبها، معرباً عن ثقته الكبيرة بالإمكانيات الفنية للاعبين.

شهد اللقاء الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق

وأضاف الشيخ راشد بن حميد “إن دولة الإمارات لها تاريخ مشرف في هذه البطولة، ونحن موجودون لدعم المنتخب قبل بدء مشواره في البطولة، ونطالبهم بتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل".

وقال رئيس اتحاد الكرة " إن تنظيم" النسخة 25 "لبطولة كأس الخليج في محافظة البصرة العراقية، يؤكد على ضرورة توزيع استضافة البطولة على دول الخليج العربي، وعلى وقفة دول الخليج مع العراق الشقيق في تنظيم واستضافة البطولات، ولن ندخر أي جهد في دعمهم في كافة المسابقات المستقبلية".



