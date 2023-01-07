ليفربول يواجه وولفرهامبتون و3 مواجهات بالدوري المصري.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 7 يناير 2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والخليجية والعالمية.

فستقام اليوم 3 مباريات في الدوري المصري، وهي بيراميدز أمام غزل المحلة، والمصري والاتحاد، وفيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12.

وفي الدوري الإسباني، يحلّ ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق فياريال، ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر.

وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تقام عدة مباريات، أهمها مواجهة ليفربول ووولفرهامبتون في مواجهات الدور الـ32.

كما تقام اليوم أيضا، مواجهتان في خليجي 25 المقام بمدينة البصرة في العراق، البحرين أمام الإمارات، وقطر ضد الكويت.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

بيراميدز × غزل المحلة، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

المصري × الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × فيوتشر، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث ايند × هيديرسفيلد تاون، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية

توتنهام هوتسبير × بورتسموث، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فوريست غرين × برمنجهام سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

كريستال بالاس × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

ريدينج × واتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية

جيلينجهام × ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 2 HD Premium

ميدلزبره × برايتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشيسترفيلد × وست بروميتش ألبيون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

بورام وود × أكرينجتون ستانلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

بورنموث × بيرنلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

فليتوود × كوينز بارك رينجرز، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

بلاكبول × نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 2 HD Premium.

هال سيتي × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ميلوول × شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

شروسبري تاون × سندرلاند، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

إبسويتش تاون × روثيرهام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

برينتفورد × وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

كوفنتري سيتي × ريكسهام، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

لوتن تاون × ويجان أثليتيك، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

غريمسبي تاون × بيرتن ألبيون، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

شيفيلد وينزداي × نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول × وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كأس الخليج العربي

البحرين × الإمارات، تقام المباراة في تمام الساعة 3:15 بتوقيت القاهرة، 4:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات، AD SPORTS 1 HD و Alkass One HD و Kuwait Sports HD و KSA Sports 1 HD.

قطر × الكويت، تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات، AD SPORTS 1 HD و Alkass One HD و Kuwait Sports HD و KSA Sports 1 HD.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مايوركا × بلد الوليد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول × جيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × ساسولو، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × أودينيزي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1

مونزا × انتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي

الفيحاء × الباطن، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية وتنقل علي قناة SSC EXTRA 1 HD

الاتفاق × أبها، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وتنقل علي قناة SSC1 HD