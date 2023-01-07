عبد الله جمعة يعتذر لـ مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإعتذاره لمرتضى منصور، رئيس النادي، عما بدر منه قبيل انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الأ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي.

وعقب نهاية مباراة الداخلية، أصدر مرتضى منصور بياناً قال فيه: " قرر مجلس أدارة الزمالك إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد على أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك، قال عبد الله جمعة: "أعتذر لمرتضى منصور ولكل أعضاء الزمالك وجماهير الزمالك، بمجرد ما أرسل لي أتيت على الفور لكي أخضع للتحليل".

وأضاف: "والتحاليل أثبتت أنه لا يوجد لدي أي مشكلة، ومرتضى منصور أب لنا ونحن أولاده، والذي سيقوله سيطبق علينا".

واختتم عبدالله جمعة: "سأفتح صفحة جديدة ووعد سترى شيئا أخر مختلفًا".