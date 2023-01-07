الامارات | صدمة مدوية بعد أزمة المخدرات.. الزمالك مهدد بسحب لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعدما أعلن محامي النادي الإفريقي التونسي سليم بلونصام، عن صدور قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن شكوى الإفريقي التونسي ضد الزمالك في ملف صفقة انتقال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري إلى "الأبيض".



وعقب الأزمة التي أثارها رئيس الزمالك مرتضى منصور والتي أشارها فيها إلى تعاطي لاعبي "الأبيض" عبدالله جمعة وأحمد فتوح مواد مخدرة واستبعادهما من مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري، تلقى حامل لقب الدوري صدمة قوية قد تتصاعد بسحب اللقب الذي حققه الموسم الماضي.



وفي الوقت الذي تم منع فيه الزمالك من قيد اللاعبين بالموسم الماضي، تعاقد "الأبيض" مع التونسي الجزيري في فترة الانتقالات الشتوية بداعي أنها صفقة انتقال حر، بينما عقب قرار "فيفا" قد تتصاعد الشكاوى وتطالب الأندية باعتبار الزمالك خاسراً للمباريات التي شارك فيها اللاعب التونسي، لأن مشاركته باطلة في ظل منع النادي من قيد اللاعبين.



وكتب بلونصام عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الحمد لله غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنصف النادي الافريقي ضد الزمالك وتمكنه من نصيبه من صفقة إعارة وانتقال اللاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب".



وتقدم الإفريقي بشكوى للفيفا ضد الزمالك للمطالبة بحق رعاية سيف الدين الجزيري، بعد انضمامه من المقاولون للزمالك بصفة نهائية في صيف 2021 بعد نهاية إعارته التي امتدت لستة أشهر.



وكشف محامي الإفريقي في وقت سابق عن تأكيد الاتحاد المصري بأن صفقة الجزيري تمت بانتقال حر، وهو ما يمنع حق الإفريقي في الحصول على حق الرعاية ولكن الاتحاد الدولي (فيفا) طلب وثيقة انتقال الجزيري.



وتمت صفقة الجزيري للزمالك في ظل قرار إيقاف قيد صفقات الفريق الأبيض بسبب تفعيل بند الشراء النهائي من صفقة إعارته من المقاولون العرب.