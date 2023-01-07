شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتحدى بيراميدز فى مواجهة مثيرة للمنافسة على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على بيراميدز بيراميدز في تمام الساعة الثالثة إلا الربع من عصر اليوم السبت ، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.

يدخل المحلة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة حيث أبلغ اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبى الفريق برغبته في الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز، مطالبا من إدارة غزل المحلة صرف المستحقات المتاخرة للاعبين والتعاقد مع بعض لاعبى الدورى المصرى الممتاز في أسرع وقت لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية بجانب تعديل عقود بعض اللاعبين أيضا وتغير الاتوبيس الخاص بالفريق .

وكان فاسيليو قد هدد بالرحيل عن المحلة قبل عدة أسابيع بسبب رغبته في الحصول على راتبه الشهري بالدولار فيما كانت إدارة النادي تصرف الراتب بالجنيه المصري ووافقت إدارة الغزل على طلب المدرب اليوناني وتم صرف راتبه للدولار.

فيما يظهر بيراميدز بمدربه الجديد باتشيكو الذي تولى مهمة قيادة بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس، ويعاون باتشيكو في مهمة تدريب فريق نادي بيراميدز، مدربين بجانب مخطط أحمال، ومدرب حراس مرمى، جميعهم من البرتغال، مع استمرار الكابتن محمود فتح الله، وأحمد سامي في الجهاز الفني المعاون خلال المرحلة المقبلة.