شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام طلائع الجيش.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة إدارة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن المقاولون يدرس التعاقد مع ثلاثي أجنبي تحت السن خلال يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

وكان المقاولون العرب قد فاز في المباراة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مبارتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أيضا.