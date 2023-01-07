شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بمصالحة الجماهير أمام زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد الاتفاق على غلق صفحة الداخلية في الجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف أمام أسوان فضلاً عن التعادل أمام الداخلية في الجولة الماضية ،مؤكداً لهم أن المرحلة المقبلة لا تحتمل نزيف نقاط أخري.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.