شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بمصالحة الجماهير أمام زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة مصالحة جماهير النادى الأبيض بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام أسوان بهدفين مقابل هدف أمام أسوان فضلاً عن التعادل أمام الداخلية في الجولة الماضية ،مؤكداً لهم أن المرحلة المقبلة لا تحتمل نزيف نقاط أخري.
وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لاستعادة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.