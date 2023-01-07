شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحفز لاعبى فيوتشر للانقضاض على وصافة الدوري بعد تعثر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة استعادة مسار الانتصارات، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سموحة، خاصة وأن الفوز في المباراة المرتقبة لفيوتشر على سيراميكا يمنح أبناء علي ماهر الفرصة للتقدم إلى المركز الثاني في جدول الدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره سيراميكا، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان نادي الزمالك قد تعثر بالتعادل أمام الداخلية في الجولة 12 بهدف لكل فريق، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 25 وفي حالة فوز فيوتشر على سيراميكا سيتقدم أبناء علي ماهر إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفريق الأبيض.

وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبي الفريق أي راحة، عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي مدرب الفريق، المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر.