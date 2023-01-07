شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف كولر لبدء مفاوضات استعادة أحمد حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن بدء التفاوض مع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر السابق ومونتريال الكندي الحالى ، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الوسط الارتكازي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، باعتباره من ضمن المراكز التي طلب كولر تدعيمها في الميركاتو الحالي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي أحمد حمدي ضمن حساباتهم الفنية للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي ولكنهم ينتظرون موقف كولر، لاسيما وأن المدرب السويسري يضع أولويات في اختياراته لتدعيم مركز الوسط من ضمنهم ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري ولاعبين آخرين.

ويرحب أحمد حمدي بالعودة إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية وارتداء قميص الفريق الأحمر من جديد، باعتباره من أبناء النادي ولا يمانع في استكمال رحلته داخل قلعة الجزيرة، بعدما أعلن من قبل أنه لا توجد مشكلة له مع مسئولي الأهلي ولا يفكر في اللعب للغريم التقليدي "الزمالك، بسبب انتمائه للفريق الأحمر.