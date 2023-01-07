شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصرى قبل مباريات اليوم في الجولة الـ 12 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الفريق الأول بالنادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ارتفع رصيده إلى 30 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجبل الأخضر، فيما تعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت على ملعب ستاد القاهرة.

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب الدوري المصرى





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