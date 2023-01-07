شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الساعة الثالثة إلا ربع عصر غداً الاحد على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الاخير اليوم ثم يعلن ميدو قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

أصبح كريم عرفات المدافع الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به.

وكان اللاعب الشاب قد أنهي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بكسر فى اليد اليسري والتى أبعدته عن صفوف فريقه فى الفترة الأخيرة.

وشارك ” عرفات ” خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر الأربعاء ضد مستقبل القاهرة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا أحرزهما فراس شواط وحسن صابر.