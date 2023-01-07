شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن ثالث انتصاراته مع المصرى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يصطدم الفريق البورسعيدي بنظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويبحث حسام حسن عن ثالث انتصاراته مع النادي المصري منذ توليه المهمة الفنية للفريق، عقب إقالة إيهاب جلال لتراجع النتائج، وقاد حسام حسن النادي المصري في 7 مباريات حتى الآن، فاز في مباراتين، على حساب الاسماعيلي والداخلية، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو المصري تحت قيادة العميد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.