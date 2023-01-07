شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الغموض فى الانتقالات الشتوية بعد ابتعاد فرج عامر عن ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة الغموض فى الفترة الحالية فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتى يحتاج تدعيم صفوفه من خلالها لاستعادة مكانته فى جدول الدورى.

ويحتاج الفريق السكندرى تدعيم صفوفه بـ6 صفقات على الأقل وفقا لما أكده فرج عامر رئيس نادى سموحة، الذى كان قد أعلن أن مجلس الإدارة فوضه بملف كرة القدم.

لكن فرج عامر عاد وأكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطتي لإصلاح منظومة كرة القدم للفريق الأول لنادي سموحة تم رفضها بمعرفة السادة الزملاء أعضاء مجلس الادارة، ولم يتم منها سوى استعارة حسام حسن واستعارة زياد طارق، الفريق ١٠ نقاط في ١١ مباراة في المركز الثالث عشر وأحرز ٤ أهداف فقط".

وأكمل: "أشعر بخطورة موقفه، ومحتاج إنقاذ فوري من وجهه نظري لكن السادة الزملاء أعضاء مجلس الادارة رفضوا إصلاح مسار الفريق، طبعا ارفع يدي عن فريق كرة القدم تماما ولست مسئولا عما يحدث للفريق نهائيا، مع تمنياتي للفريق بالنجاح والصمود".

وتنتظر فريق سموحة مباراة قوية غدا الأحد أمام فريق فاركو فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها السابعة مساء.

وتعادل سموحة مع فيوتشر 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.