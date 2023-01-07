شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول لـ كريستو: مرحبا بك فى قلعة البطولات.. هنا ستحقق أحلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، مواطنه محمد الضاوى "كريستو" الوافد الجديد من النجم الساحلى، وجاء ذلك عبر رسالة صوتية نشرها الأهلى عبر حساباته الرسمية.

وجاء نص الرسالة كالتالى: "نعرف يا أخى أنها رحلة طويلة، ولكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة.. هنا كل شيء مختلف. التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء.. هنا المكان الذى ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوى".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن انضمام محمد الضاوى "كريستو"، لاعب النجم الساحلى التونسى، إلى صفوف الأهلى، لمدة أربع سنوات ونصف السنة، جاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبى الذى أجراه مساء الجمعة.

من ناحية أخرى، يستعيد الأهلي جهود حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري، بعدما حرمتهما الإصابة من التواجد في قائمة مباراة إنبي.

وواصل محمد عبد المنعم استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبد المنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

كما بدأ حمدي فتحي، لاعب الفريق، المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، وانتظم حمدي في مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد واصل تدريبات بدون راحة أمس الجمعة، بعدما تغلب أمس الخميس على فريق إنبي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.