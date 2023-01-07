الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق هناك.

وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات المقاولون العرب فى الدوري، وآخرها مباراته مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.