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الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، السبت استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد جهاز ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق هناك.

وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات المقاولون العرب فى الدوري، وآخرها مباراته مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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