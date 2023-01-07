شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، السبت استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق هناك.
وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.
في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات المقاولون العرب فى الدوري، وآخرها مباراته مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.
ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.