شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: أعتذر لجماهير الزمالك وخضعت للتحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، اعتذاره لجماهير الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام فريق الداخلية.

وقال عبد الله جمعة، خلال ظهوره بقناة نادي الزمالك: "أعتذر لجماهير نادي الزمالك عن عدم خوض المباراة، وعملت تحليل اليوم بناء على قرار من مسئولى النادي".

وكان مرتضى منصور عقد جلسة مع عبد الله جمعة مساء أمس الجمعة بمقر النادي اليوم من أجل تقديم الأخير اعتذاره لجماهير النادي، بعد الغياب عن مباراة الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

وعاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران أمس الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان "جمعة" يعاني من إصابة بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.