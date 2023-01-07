شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت 7-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بيراميدز مع غزل المحلة، والمصري والاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر، وتختتم الجولة غدًا الأحد بأربعة لقاءات، تجمع حرس الحدود والإسماعيلي، والبنك الأهلي وأسوان، وسموحة وفاركو، وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

ويحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على بيراميدز بيراميدز في تمام الساعة الثالثة إلا الربع من عصر اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

في مباراة أخرى، يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي المواجهة الثالثة، يستقبل فريق سيراميكا نظيره فيوتشر في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.