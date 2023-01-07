شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعيين إسماعيل يوسف مدربا عاما ضمن الجهاز الفنى للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى الزمالك عن تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفنى للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز الفنى، ليكون مدربا عاما للفريق.

ووجه مسئولو الزمالك الشكر الى أسامة نبيه على الفترة التى قضاها فى خدمة الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان نبيه أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى للزمالك وأتمنى لهم التوفيق فى المرحلة القادمة، والحمد الله". وأوضح نبيه أن دوره انتهى بالجهاز الفنى للزمالك نافياً أن تكون هناك خلافات بين وبين فيريرا المدير الفنى للفريق.

وفتح مسئولو نادى الزمالك ملف بديل أسامة نبيه فى الجهاز الفنى، وتم تحديد بعض الأسماء وعرضها على البرتغالى فيريرا من أجل اختيار المدرب العام الذى سينضم لجهازه فى الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.