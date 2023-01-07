شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: بدأت التدريب من وادى دجلة.. وأتعامل مع حراس الإسماعيلى نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلى، أنه بدأ العمل في التدريب منذ سنتين أثناء اللعب بنادى وادى دجلة، بالاتفاق مع رئيس النادى ماجد سامى، وقام حينها بمنحه منصب مدير الكرة ومدرب حراس مرمى الفريق أثناء فترة كورونا، وقمت بعمل دورات تدربية وفترة معايشة مع فريق بيراميدز الفترة الماضية أيضا.

وأوضح محمد عبد المنصف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يقوم حاليا بتأهيل حراس مرمى فريق الإسماعيلى نفسيا، بسبب وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يكون الحارس محمد كوكو في التصنيف الأول، ومحمد فوزى في التصنيف الثانى، وأحمد عادل عبد المنعم في التصنيف الثالث، ويعمل على تحسين مستواهم للمساهمة في تحقيق الفوز لفريق الدراويش المباريات المقبلة.

وأشار محمد عبد المنصف إلى أن موقف الإسماعيلى صعب للغاية، ونعمل في جهاز أحمد حسام "ميدو" على حل المشاكل المالية للاعبين، حيث كان يوجد لاعبون لا يخضعون للتدريبات ولكن عقب تدخل المدير الفني عادوا للمشاركة.

واستأنف الإسماعيلي تحضيراته لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري العام ، وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، قد منح لاعبيه راحة سلبية أول أمس الخميس من أجل التقاط الأنفاس بعد أداء مباراتين ضد البنك الأهلي بمسابقة الدوري وتجربة ودية أمام مستقبل القاهرة.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة فى إطار الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.